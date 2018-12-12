Вдова знаменитого актера Николая Караченцова ответила недоброжелателям, которые осудили ее за организацию шумных поминок. Многие сочли, что Людмила Поргина вела себя слишком весело на этом мероприятии.

Женщина заявила, что радуется за своего любимого супруга, который ушел в жизнь вечную и добавила, что не собирается плакать. Людмила Андреевна отметила, что сейчас ее возлюбленный наконец "летает", у него ничего не болит, передает "Светская хроника".

Поргина подчеркнула, что на 40 дней со дня смерти Караченцова все друзья и близкие артиста вспоминали его стихи и песни, обсуждали его самые яркие роли в кино и театре. Не так давно вдова актера ездила в Дубай, где они с мужем проводили раньше зиму. Людмила Андреевна пытается не поддаваться унынию.

Напомним, Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября, за день до своего 74-летия.