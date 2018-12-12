Российская телеведущая Елена Малышева призналась, что готова отказаться от еды и воды, однако ни за что не откажется от "уколов красоты". 57-летняя знаменитость уже давно использует ботокс.

Малышевой, лицо которой часто демонстрируют крупным планом, очень важно, чтобы зрители не видели морщин. Елена призналась, что готова будет голодать, если когда-либо ей не хватит средств на омолаживающие процедуры. Телеведущая крайне отрицательно относится к мысли стать "старой морщинистой бабкой", передает "7 Дней".

Отметим, что Елена Малышева нередко экспериментирует и с методами похудения. Минувшим летом она сбросила 10 килограммов за очень короткий срок, питаясь по собственной системе.