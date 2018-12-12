Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна перестала общаться со своей знаменитой мамой. У Марии Шукшиной - четверо детей, Анна - единственная дочь, старшая из детей. Девушка вышла замуж, родила сына. Маша Шукшина стала бабушкой.

Актриса не хочет принимать участия в телепрограммах, но о скандалах в звездном семействе вышла новая передача. После замужества Лидии Федосеевой-Шукшиной - мамы Марии и бабушки Анны - комментарии начал давать ее молодой супруг продюсер Бари Алибасов.

В студии программы Дмитрия Борисова "Пусть говорят" Бари Алибасов рассказал о том, что внучка его супруги Анна уже давно не выходит на связь со своей мамой Марией, - сообщает teleprogramma.pro. По словам Алибасова, они не просто не общаются, но и конфликтуют. "Аня делает что хочет", - подчеркнул супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, Анна продала квартиру бабушки в Санкт-Петербурге, которая очень дорога для актрисы. Бабушка еще переписала на внучку квартиру в Финляндии, подаренную названной дочерью.