Известная актриса после вторых родов поделилась, как сохранить фигуру

Актриса театра и кино Светлана Иванова совсем не изменилась фигурой после недавнего рождения второго ребенка. По словам Светланы, ее рост - 160 сантиметров, вес - 44 килограмма. Актриса иногда не ограничивает себя в сладком, но потом придерживается строгой диеты.

Женщинам, кто боится поправиться во время беременности, Иванова советует не есть за двоих и продолжать вести активную жизнь, - сообщает teleprogramma.pro.

"Не менять свой обычный рацион, не есть "за двоих", не менять, по возможности, свою обычную добеременную активность", — поделилась Светлана в Инстаграм. По словам 33-летней Ивановой, для нее самое главное в жизни - дети и семья. Работу она всегда подстраивает, а не наоборот. Свою вторую дочь Иванова родила в Израиле. В этой стране папа ее дочек, режиссер Джаник Файзиев сделал ей предложение, и она согласилась.

Детей Иванова родила в тот момент, когда у Файзиева была другая жена. Пока не слышно, развелся ли он, и когда у него со Светой будет свадьба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)6 Дек 2018 в 2:46 PST

Это было в Ташкенте. В Москве у Светланы строгая диета.