Евгений Плющенко раскрыл свою мечту о дочке

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко признался, что мечтает о дочке. После завершения спортивной карьеры спорстмен занимается с детьми. Плющенко открыл свою школу фигурного катания. У Евгения и его супруги продюсера Яны Рудковской - на двоих четверг сыновей.

Общий - пятилетний Саша, Егор - сын Евгения от первого брака, и Андрей и Николай - юноши о первого брака Яны.

У Плющенко есть любимая воспитанница - девочка Эмилия. Юная фигуристка уже успешно выступает на всех соревнования. Любуясь этой малышкой, Плющенко размечтался о дочке.

"Есть у нас девчушка одна - малышка , 5 лет -зовут Эмилия, за свою долгую спортивную карьеру выиграла все соревнования включая 2 «Кубка Евгения Плющенко», последний раз по разряду «Юный Фигурист» . Ну как смотря на неё не захотеть дочку", - подписал знаменитый фигурист в Инстаграм фото с Эмилей на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)10 Дек 2018 в 8:08 PST

Рудковская ранее тоже признаалась, что они с Женей могут родить дочку.

Яна постарше 36-летнего супруга. Но сейчас женщины рожают даже после 50. Так что у звездной пары все впереди.