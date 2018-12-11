Федералы отобрали «Оскар» у Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо расстался с легендарной статуэткой «Оскара», врученной в 1954 году Марлону Брандо. Статуэтку он получил в подарок от знакомого, арестованного за мошенничество.

Финансист Джоу Лоу подозревается федеральными властями в мошенничестве на миллиарды долларов: следователи считают, что он похитил деньги из малайзийского государственного фонда, а тратил похищенное на предметы роскоши – персональную яхту, картины Ван Гога и Пикассо.

Леонардо Ди Каприо, в частности, получил в подарок от этого своего знакомого картину Пикассо «Натюрморт с головой быка» и уже упомянутую статуэтку «Оскара», которую в 1954 году вручили кинолегенде Марлону Брандо за роль в фильме «В порту». Ди Каприо пришлось отказаться от всех подарков скомпрометировавшего себя Джоу Лоу, сообщает Lenta.ru.