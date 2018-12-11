Звезда «Универа» пристыдил подвыпивших камчатских зрителей

Актер Андрей Гайдулян, получивший известность благодаря сериалу «Универ», упрекнул за «свинское поведение» зрителей спектакля в Петропавловске-Камчатском, перебравших шампанского в буфете.

Инцидент произошел сразу после окончания спектакля «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви». Возмущение актера вызвало поведение зрителей, комментировавших каждую его реплику во время спектакля, сообщает Кам24.

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство! И вот это слово там написано – быдло. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», - ткнув пальцем в декорацию с этим словом, возмутился Андрей Гайдулян.