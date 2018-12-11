Полина Гагарина в блестящем мини-платье продемонстрировала идеальную фигуру

Известная российская певица Полина Гагарина очень следит за своей фигурой. На днях артистка продемонстрировала длинные стройные ноги и невероятно тонкую талию при помощи блестящего мини-платья.

На снимке Гагарина позирует у наряженной новогодней елки. Для съемок Полина выбрала золотистое сверкающее платье с черным поясом. Наряд певица дополнила лаконичными темными босоножками.

Поклонники звезды пришли в восторг, увидев результаты ее правильного питания и занятий спортом. Полина Гагарина, которая является матерью двоих детей, может надевать любые вещи, поскольку прилагает максимальные усилия для того, чтобы поддерживать себя в форме. "Талант и красота – страшная сила", – отметила одна из подписчиц знаменитости.