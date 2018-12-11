Шнуров делиться секретами.Что должен знать и уметь плейбой, чтобы завоевать даму

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не зря носит почетное звание покорителя женских сердец. Ему без труда удается роль харизматичного разгильдяя, который привык совершать спонтанные поступки, жить на широкую ногу и абсолютно не заботиться о мнении окружающих.

И многие светские львицы без ума от таких «плохих мальчиков» и их незатейливого шарма. Примеряя на себя лавры плейбоя, Шнур снялся для обложки культового мужского журнал и даже теперь раздает советы, как покорять женские сердца. Он выступил гидом по мужскому стилю жизни в «Playboy», и рассказал о том, что нужно знать, иметь, уметь и делать, чтобы стать плейбоем.

Правда, вряд ли он может ответить на самый главный вопрос, что же на самом деле хотят женщины, поскольку этого не знает никто, даже сами представительницы прекрасного пола.

Итак, настоящий плейбой должен знать:

все, что можно, об истории легендарных спорткаров, разбираясь при этом в новинках литературы и кино;

как достойно взрослеть и стариться, не совершая откровенных глупостей.



Настоящий плейбой должен иметь:

стильный и продуманный интерьер своего жилища;

как минимум два классических костюма с правильно подобранными аксессуарами;

самые современные новинки хайтек-индустрии;

наручные часы престижной швейцарской мануфактуры и уместный дорогой парфюм.

Настоящий плейбой должен уметь:

правильно выбирать, открывать и разливать хорошие вина так, чтобы их не испортить;

организовать гриль-вечеринку для большой компании, блеснув кулинарными талантами в приготовлении аппетитных блюд;

дорожить настоящей дружбой, соблюдая правила хорошего тона;

эффективно (но без фанатизма) ухаживать за своим лицом.

Настоящий плейбой должен делать:

постоянно расширять свой кругозор, путешествуя по всему миру;

хотя бы раз проверить себя на прочность в экстремальных условиях;

эффективно использовать время своей жизни, даже если шансы дожить до 100 лет невелики;

приумножать свое состояние с помощью грамотных инвестиций.

А вот что не должен знать, делать, уметь и иметь настоящий плейбой, по мнению Шнурова - об этом подробнее пишет издание «СПИД-Инфо».

Насколько советы по мужскому стилю от Шнура достойны внимания, судить трудно. Тем более, что сам артист при всей эпатажности и демонстрации на публике «у меня все ОК», развод пережил не просто. Как считают многие, поспешная женитьба Шнурова на дочери бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании 27-летней Ольге Абрамовой поступок по меньшей мере странный, а по большей – напоминает реакцию обиженного человека, устроившего шумиху, чтобы позлить бывшую жену.