Летучая рассказала об интернет-контроле и соцсетях в Китае
11 декабря 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Елена Летучая завершила свое путешествие в Китай. В ходе поездки и после нее самая известная "Ревизорро" страны делилась своими открытиями и впечатлениями от Поднебесной.
На своей страничке в социальной сети Instagram Летучая "накидала" подписчикам аккаунта несколько интересных, по ее мнению, фактов о Китае, правилах, языке, образовании и населении этой страны.
Среди прочего, Елена отметила, что правительство государство строго контролирует все, что происходит в сети Интернет. Контролем занимается "Полиция интернета", передает Teleprogramma.pro.
"Неудобные и опасные записи стираются буквально через несколько минут после их отправления", - рассказала Летучая в своем посте, отметив, что в Китае запрещены почти все популярные соцсети и YouTube.
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Улетая из Китая, накидываю Вам интересные факты : 1. Запрет на интернет.???? вся деятельность китайцев во всемирной паутине постоянно контролируется государственными службами. В китайскую «Полицию интернета» входит более 30 тысяч человек. Неудобные и опасные записи стираются буквально через несколько минут после их отправления.???? 2. В китайской кинопродукции и телепередачах фактически запрещены любые сюжеты, повествующие о перемещениях во времени. Такие сюжеты не используются даже в фантастических кинофильмах. Об этой особенности писалось в журнале LIFE. 3. В китайской провинции Хунань, родине Мао Цзэдуна, запретили продавать пластмассовые сувениры с изображениями великого кормчего. Этот закон приняли в 2010м г. Мотив принятия закона был следующим – подобные сувениры изготавливаются из низкокачественных материалов, которые очень быстро разрушаются, а всякая вещь, изображающего прославленного лидера китайского народа, должна быть долговечной.???? 4. В Поднебесной под запрет попало большинство популярных на западе социальных сетей: Фейсбук, Твиттер, Инстаграмм. Также там запрещен Ютуб.????♀️ 5. Лингвисты признают Китайский язык как один из самых примитивных в мире!!!( из-за отсутствия частей речи, склонений, спряжений и ( в целом почти полное отсутствие грамматики). 6. В Китае государственный язык один и более 12 диалектных групп, которые отличаются друг от друга так же сильно как разные языки. Например, китаец из Гонконга не понимает китайца из Шанхая если они будут говорить на своих диалектах. Официально мандаринский ( государственный Китайский ) был введён только 60 лет назад: новая письменность(Упрощенная ) и установлены стандарты произнесения и грамматики( то есть практически создан новый унифицированный Китайский язык), чтобы ликвидировать безграмотность # 7. Гонконгцы не считают себя китайцами, так как говорят на другом языке ( кантонском диалекте), имеют свой гонконгский паспорт и гражданство, а также более европеизированы ( ГК был колонией Великобритании более 150 лет)???? 8. Всего 4% населения континентального Китая имеет высшее образование ( бакалавр и выше), но в количественном соотношении это половина населения России. ( около 60 млн.человек)????????????