Летучая рассказала об интернет-контроле и соцсетях в Китае

Телеведущая Елена Летучая завершила свое путешествие в Китай. В ходе поездки и после нее самая известная "Ревизорро" страны делилась своими открытиями и впечатлениями от Поднебесной.

На своей страничке в социальной сети Instagram Летучая "накидала" подписчикам аккаунта несколько интересных, по ее мнению, фактов о Китае, правилах, языке, образовании и населении этой страны.

Среди прочего, Елена отметила, что правительство государство строго контролирует все, что происходит в сети Интернет. Контролем занимается "Полиция интернета", передает Teleprogramma.pro.

"Неудобные и опасные записи стираются буквально через несколько минут после их отправления", - рассказала Летучая в своем посте, отметив, что в Китае запрещены почти все популярные соцсети и YouTube.



