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Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция

11 декабря 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция
фото: Instagram

У дочери телеведущей Ларисы Гузеевой - 18-летней Ольги Бухаровой - возникли проблемы со здоровьем. Накануне девушка сообщила в социальной сети, что ее ожидает оперативное вмешательство. 

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Правда, незадолго до этого дочь Ларисы Гузеевой заболела: "Да, давайте заболеем перед операцией", - саркастично заметила Ольга в сторис, не озвучив при этом причину предстоящей процедуры.

Теперь поклонники переживают: неизвестно, пройдет ли запланированная операция в назначенное время или врачи предпочтут подождать, пока Бухарова не выздоровеет, пишет издание Teleprogramma.pro.

 
 
 
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Берегите СВОИХ.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 2 Дек 2018 в 8:21 PST

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