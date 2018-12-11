Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция

У дочери телеведущей Ларисы Гузеевой - 18-летней Ольги Бухаровой - возникли проблемы со здоровьем. Накануне девушка сообщила в социальной сети, что ее ожидает оперативное вмешательство. Лариса Гузеева попросила подписчиков перестать выражать ей соболезнования

Правда, незадолго до этого дочь Ларисы Гузеевой заболела: "Да, давайте заболеем перед операцией", - саркастично заметила Ольга в сторис, не озвучив при этом причину предстоящей процедуры.

Теперь поклонники переживают: неизвестно, пройдет ли запланированная операция в назначенное время или врачи предпочтут подождать, пока Бухарова не выздоровеет, пишет издание Teleprogramma.pro.



