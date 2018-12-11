Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция
11 декабря 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
У дочери телеведущей Ларисы Гузеевой - 18-летней Ольги Бухаровой - возникли проблемы со здоровьем. Накануне девушка сообщила в социальной сети, что ее ожидает оперативное вмешательство.
Правда, незадолго до этого дочь Ларисы Гузеевой заболела: "Да, давайте заболеем перед операцией", - саркастично заметила Ольга в сторис, не озвучив при этом причину предстоящей процедуры.
Теперь поклонники переживают: неизвестно, пройдет ли запланированная операция в назначенное время или врачи предпочтут подождать, пока Бухарова не выздоровеет, пишет издание Teleprogramma.pro.
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