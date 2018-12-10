12 женщин обвинили телемагната в домогательствах и насилии

Гендиректору известного американского телеканала CBS Лейсли Мунвесу пришлось досрочно уйти в отставку из-за внутреннего расследования и обвинений в сексуальных домогательствах и насилии. 12 женщин дали официальные показания и обвинили его в принуждении к сексу и угрозах в случае отказа.

На самом телеканале многие бывшие сотрудники рассказали, что такое положение в компании в порядке вещей. Потерпевшие же сообщили, что глава канала создал для них невыносимые условия на работе. Некоторые женщины утверждают, что Мунвес обещал им продвижение по карьерной лестнице в обмен на сексуальные услуги. Пользуясь своим служебным положением, он прикасался к ним и целовал во время рабочих встреч, а двое из них сообщили, что он запугивал, душил и угрожал в случае отказа или разглашения информации о домогательствах.

Примечательно, что телемагнат состоял в Комиссии по борьбе с сексуальными преследованиями и поддержке равноправия на рабочем месте.

68-летний телемагнат всячески отрицал обвинения. Кроме того, он пытался скрыть улики во время внутреннего расследования, вводил окружающих в заблуждение, стараясь сохранить свою репутацию и получить компенсацию от компании за досрочное расторжение контракта. Глава телеканала признал только три из двенадцати контактов и заявил, что они происходили по обоюдному согласию.

«Я признаю, что были времена, когда я доставлял неудобства некоторым женщинам… Это были ошибки, и я глубоко сожалею о них..Я никогда не использовал мою должность, чтобы повредить чьей-либо карьере», - цитирует Лейсли Мунвеса издание «СПИД-Инфо».

Однако, Лейсли Мунвесу все же пришлось покинуть свой пост и скорее всего 120 миллионов долларов от телеканала он так и не получит. Поскольку после его ухода, телеканал CBS выступил с заявлением, что корпорация пожертвовала 20 миллионов долларов организациям, которые поддерживают женщин, пострадавших от сексуальных домогательств, и вычла эту сумму из предполагаемой компенсации Мунвеса.