Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству

В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как Лиза и Гарри Галкины помогают папе с мамой по хозяйству. Ролик на своей страничке в социальной сети опубликовал накануне сам юморист.

На видео запечатлено, как девочка и мальчик аккуратно относят грязные тарелки, вилки и ложки на кухню и самостоятельно кладут их в посудомоечную машину. После этого пятилетний Гарри достает из ящика упаковку с моющим средством, а затем помещает его в специальный отсек.

В финале видео сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина помогает своей сестре Лизе повесить на кухне рисунок, а затем дети благодарят папу за завтрак.