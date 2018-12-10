Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова

Актриса Академического театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина рассказала с чем связано для нее это место, где она провела столько много времени.

"Во-первых, это место родное. Сюда можно было зайти. Потихоньку постучаться и услышать «Да?». Если это был вопрос личного свойства, он был всегда выслушан, и почти всегда моментально решение находилось. Если это были поздравительные моменты, мы вваливались сюда гурьбой. Михаил Александрович был устроен таким образом – когда человек щедр, он очень умет радоваться", -сказала актриса про кабинет Михаила Ульянова. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.