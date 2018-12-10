Телеведущий Андрей Малахов опубликовал фото, как он развлекает своего годовалого сына Сашу на прогулке. Вероятно, Малахов и его супруга Наталья Шкулева читают сыну сказки. Знаменитый родитель забрался в детский домик, выглядывает из окошечка и спрашивает сына: "Кто в Теремочке живет?".

Снимок сделала супруга телеведущего. Ровесники Саши Малахова любят играть в прятки. Еще в таком возрасте детки начинают определять животных и копировать, как "разговаривает" кошечка, собака, курица, цыпленок.

Малахов - популярный телеведущий, в его программах обсуждают не только жизнь простых людей, но и судьбы знаменитостей.

Далеко не всем нравится вторжение в личную жизнь. Актриса Мария Шукшина ни за какие деньги не пойдет на шоу к Малахову и даже подписала петицию, призывающую закрыть несколько телепрограмм.