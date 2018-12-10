Совместное фото Бузовой и Петросяна привело в восторг пользователей сети

В понедельник, 10 декабря, певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию с юмористом Евгением Петросяном. Новогодний кадр привел в восторг пользователей социальной сети Instagram.

На фото можно увидеть Ольгу в белом платье с пышной юбкой. Наряд она дополнила золотистыми босоножками и ярким украшением на голову. Многие отметили, что Бузова выглядит просто прекрасно – интеллигентно, но в то же время стильно. Евгений Ваганович стоит на снимке рядом с певицей и радостно улыбается. На юмористе ярко-желтый пиджак, темные брюки, полосатая рубашка и необычный темно-фиолетовый галстук.

Поклонники артистов отметили, что они оба, пережившие в разное время тяжелый развод, в настоящий момент кажутся счастливыми. Бузовой и Петросяну желают счастья в личной жизни.