Российского дизайнера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему парню

Громкий скандал в мире моды, на сей раз серьезные обвинения сыпятся в адрес российского дизайнера. 16-летний молодой человек по имени Ян Сильфверлинг опубликовал переписку с Гошей Рубчинским, в которой тот недвусмысленно намекает, что хотел бы получить от несовершеннолетнего парня фотографию в ванной.

Ян написал, что дизайнер якобы связался с ним в Instagram и предложил ему пообщаться поближе в Facetime и в What’s App. Потом Рубчинский отправил ему довольно странное сообщение: «Я думаю, что ты хочешь мне кое-что показать», на что подросток ответил, что сейчас не может этого сделать, поскольку его родители дома. Тогда дизайнер посоветовал ему отправиться в ванную и сделать фотографию в зеркале. Ян ответил, что в данный момент ванную заняла его мама, и обещал «попробовать завтра». Далее юноша рассказал, что 8-го декабря ему исполнится 17 и признался, что Рубчинский — его кумир. Столь юный возраст, похоже, не смутил дизайнера и в переписке он сообщил, что все-таки ждет от Яна фотографию.

Скриншоты переписки парень выложил на своей странице в Facebook, а затем их распространили иностранные блогеры. Кроме того, они подчеркнули, что дизайнер удалил некоторые сообщения, в которых содержался намек на то, что фото в зеркале должны быть сексуального характера.

Однако сам Рубчинский отрицает все обвинения, он утверждает, что это был всего лишь кастинг и он отбирал очередную модель. «Человек отправил нам сообщение с просьбой принять участие в кастинге. Это происходит постоянно, мы делаем это много лет. Гоша поговорил с ним по видеосвязи и попросил отправить фотографию, чтобы сохранить у себя в архиве. Отрывки переписок были вырваны из контекста, на самом деле это был простой запрос на фотографию», - цитирует представителей бренда издание «СПИД-Инфо».

Также они сообщили, что молодой человек повел себя слишком агрессивно, он стал требовать положительного ответа и постоянно досаждал дизайнеру. «В итоге Гоша его заблокировал, и мы думаем, что именно из-за этого все это началось. Человек пытается сделать так, чтобы Гоша выглядел плохо в глазах других, а на самом деле это был обычный уличный кастинг, которым мы занимаемся уже 10 лет. Подобной проблемы у нас никогда не было, потому что это недопустимо». В представительстве бренда уверены, что публикация переписки всего лишь месть обиженного молодого человека, не прошедшего конкурс.