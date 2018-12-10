Эмили Блант: из мюзикла - в фильм ужасов

Эмили Блант только что получила номинацию на премию «Золотой Глобус» за свою работу в новом фильме «Мэри Поппинс возвращается». Голливудские критики также предсказывают ей и номинацию на «Оскар». Мы встретились и побеседовали с Эмили в Беверли Хиллз.

- Смотрели ли вы оригинальный голливудский фильм «Мэри Поппинс», главную роль в котором играла Джули Эндрюс?

- Конечно! Думаю, что это был один из самых первых фильмов в моей жизни, мне тогда было лет пять или шесть. Но готовясь к съемкам в картине «Мэри Поппинс возвращается», я принципиально не стала пересматривать эту классику. Я хотела сама создать образ Мэри, а не пытаться подражать великой Джули Эндрюс. Надеюсь, что это у меня получилось!

- В этом году вы также приняли участие в блокбастере «Тихое место», режиссёром которого выступил ваш муж Джон Красински.

- Представьте, какого мне было сниматься, после веселого и шумного мюзикла - в фильме ужасов, в котором почти полностью отсутствуют диаглоги! Я правда пыталась уговорить Джона вставить в картину «Тихое место» пару песен в моем исполнении, но он пригрозил, что возьмёт на мою роль другую актрису... (Эмили смеётся) Но если серьезно, то Джон показал себя отличным режиссёром и успех картины - вполне заслуженный. Сейчас он работает над сценарием продолжения.

- Вы бывали в России, не так ли?

- Да, вместе с Бенисио Дель Торо, я представляла в Москве картину «Человек-Волк». Мне очень понравилась ваша столица и я навсегда запомнила дружелюбие людей, которые нас окружали. Надеюсь, когда-нибудь снова приехать в Россию!

- С кем из голливудских звёзд вам особенно нравится работать вместе?

- С Мэрил Стрип! Но проблема в том, что в каждой нашей совместной картине, она играет кого-то, кто обязательно вредит моей героине. И это началось с моего первого голливудского фильма «Дьявол носит Праду»! Поэтому я совсем не удивилась, когда узнала, что и в «Мэри Поппинс возвращается», мне ничего хорошего от Мэрил ждать не нужно...