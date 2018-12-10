Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы и получил травму головы

Сегодня стало известно, что актер Алексей Панин пострадал в дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы. Согласно последней информации, после аварии на место прибыла бригада "скорой помощи".

Оказалось, что два автомобиля такси не поделили дорогу, а Панин ехал за ними на своей иномарке. Впоследствии его машина врезалась в одно из такси, передает teleprogramma.pro.

Врачи, осмотревшие актера, выявили у него травму головы. Мужчине предложили поехать в медицинское учреждение, однако он не захотел этого делать. В настоящий момент сотрудники столичной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает телеканал "РЕН-ТВ".