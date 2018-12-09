Актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни из-за рака

Украинский актер Тарас Мельничук умер в возрасте 27 лет. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом. О смерти Тараса Мельничука 9 декабря сообщило Министерство культуры Украины.

Актер получил известность по ролям в в сериалах "Возвращение Мухтара", "Пес", "Первая мировая" и "Все вернется". Тарас Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Он работал в Киевском академическом театре юного зрителя.