В жизни Татьяны Навка произошло радостное событие

Знаменитая фигуристка, мама двух дочек Татьяна Навка рассказала о радостном событии в ее большой семье. Минувшей Татьяна Навка дождалась племянницу. У Навки у самой две дочери, и еще девочку родила ее младшая сестра Наталья.

Малышке исполнилось восемь месяцев, и родители решили ее окрестить. А в крестные мамы пригласили Татьяну.

Навка опубликовала фото из храма с крестницей на руках и поделилась счастливым событием: "Теперь у меня есть ещё одна дочь! Я стала крестной мамой нашей долгожданной любимой племянницы! Такое маленькое и очаровательное счастье! Очень ответственный и важный шаг, поэтому моя дорогая, Наталья, спасибо за такую честь и доверие! Люблю вас!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)9 Дек 2018 в 1:09 PST

У Татьяна Навки и ее супруга Дмитрия Пескова на двоих семеро детей. Татьяна имеет огромный опыт по воспитанию детей. Ее младшая Надя Пескова уже и спортом занимается, и музыкой, и китайский язык изучает.