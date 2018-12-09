Пропавшая претендентка на звание «Мисс Вселенную» нашлась

Задержавшаяся в пути участница конкурса «Мисс Вселенная — 2018» от Сьерра-Леоне Мари Эстер Бангура сообщила, что она прибыла в Таиланд. Организаторы конкурса забеспокоились, что девушка из Сьерра-Леоне должна была прибыть в Бангкок еще 5 декабря, но с конца ноября от нее не было никаких известий.

Мари Эстер Бангура добиралась в Таиланд на корабле по морю. Все другие участницы конкурса летели самолетами.

К конкурсу Эстер Бангура готовилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от By IAMSL Pageant Agency (@missuniversesierraleone)29 Ноя 2018 в 9:52 PST

В Бангкоке ее встретили радостно.