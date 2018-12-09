Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным. И это не режиссер

Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным. Сергей Харченко - не режиссер. Недавно бывшая супруга режиссера Федорова Бондарчука опубликовала фото с театральным режиссером Константином Богомоловым и пошли слухи, что они - пара.

Оказалось, что теперь избранником Светланы стал бизнесмен - директор проектов студии дизайна. Светлана появилась с Харченко на премьерном показе спектакля Константина Богомолова.

СМИ уже разузнали, что Бондарчук и Харченко встречаются с лета, после расставания с фотографлм Сергеем Табуновым. Харченко и Бондарчук даже отдыхали вместе в Литве. И не одни. У мужчины есть дочка. У Светланы сложились с ребенком нового бойфренда хорошие отношения, и они брали девочку с собой на отдых.

Светлана познакомила бойфренда со всеми близкими друзьями, - сообщает 7days.ru. Сама женщина свою личную жизнь не комментирует. Но как-то в интервью проговорилась, что после расставания с мужем Федором могла несколько раз выйти замуж - предложения были.