Кинокритик призвал российских актрис не уподобляться Западу

Актриса Наталья Варлей, которая широко известна по работе в фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница», заявила о домогательствах со стороны режиссера, пишет «Комсомольская правда».

«Мне очень нравится, как барышни спустя 20-30 лет вспоминают, что кто-то их не за то место потрогал. Особенно это мерзковато в отношении людей, которых нет с нами, которые не могут ничего сказать в свою защиту», — возмущенно сказал кинокритик. Об этом сообщает НСН.