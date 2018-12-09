"Трудный ребенок": Тарзан рассказал о переходном возрасте сына
9 декабря 2018, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Глушко, известный под сценическим псевдонимом Тарзан, в одном из недавних интервью признался, что их с Наташей Королевой сын Архип отнюдь не всегда был примерным мальчиком.
По словам супруга певицы, в свое время чадо доставило родителям немало проблем. Глушко вспомнил инцидент с домработницей, когда Архип позволил себе вольность.
"Он позволил себе общаться с ней как с пацанкой, а она - взрослая женщина. Я жестко эту историю пресек, заставил его извиниться", - цитирует Сергея Глушко издание Starhit.
Наташа Королева тоже вспоминает о "шероховатостях" в отношениях между сыном и родителями в переходный период Архипа: "Фыркал, любые слова воспринимал жестко".
Однако, по заверениям семейной пары, трудные времена миновали. Сергей и Наталья "перетерпели", и теперь в их семье царит поистине идиллическое спокойствие.