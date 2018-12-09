Александр Серов сломал ногу и перенес концерты

Стало известно, что певец Александр Серов сломал ногу и был вынужден перенести некоторые концерты. Сообщения об отмене концертов артиста прокомментировал его концертный директор.

«Александр сломал ногу. Сейчас выздоравливает потихонечку, но выступать в гипсе не очень удобно. Поэтому мы перенесли некоторые концерты на январь. Но, например, концерта в Подольске, об отмене которого писали в СМИ, в графике не было. Все анонсы есть на официальном сайте артиста», - сообщил концертный директор певца Александр Федорков.

В последнее время певец Александр Серов стал известен не только своими хитами, но и запутанными отношениями с женщинами. Так, в начале года он в телеэфире выяснял отношения со своей бывшей женой Еленой, а осенью оказался замешан в скандале с участницей всероссийской телестройки, обвинившей артиста в насилии, сообщает РИА Новости.