Лев Лещенко прокомментировал информацию о госпитализации

Госпитализация эстрадного исполнителя Льва Лещенко перед финальным этапом конкурса "На благо мира" была запланирована заранее. Об этом рассказал журналистам в воскресенье сам артист.

Как пишет издание Ura.ru, речь идет об обычной профилактике. Кроме того Лещенко опроверг сообщения о срыве выступления: "Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально", - сказал он.

Напомним, ранее АН сообщали, что по сообщениям СМИ, народный артист России был экстренно госпитализирован. Певцу стало плохо перед выступлением, и персонал вызвал "неотложку".