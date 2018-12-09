Ума Турман замечена на акции протеста в Париже

Американская актриса Ума Турман оказалась в центре акций протеста, бушующих в настоящий момент во французской столице. Об этом красноречиво говорит фото, которое звезда Голливуда выложила в соцсетях.

"Париж сегодня. Дымовые шашки и омоновцы повсюду", - значится в подписи к опубликованному снимку, на котором Ума стоит в окружении так называемых "желтых жилетов" на площади Сент-Огюстен.

Напомним, как ранее сообщали АН, число манифестантов, задержанных в ходе субботней акции протеста превысило 1550 человек, о чем сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.