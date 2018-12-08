Знаменитая оперная певица Анна Нетребко опубликовала фото в наряде, который очень удивил поклонников звезды. Анна сфотографировалась на берегу озера Мичиган в серебристом жилете, отороченным ярко-красным мехом.

"Это мое бесконечное вдохновение" — подписала фото в Инстаграм оперная певица. Вероятно, подписчики впервые увидели такое одеяние и пишут: "Это что? Это пальто или палатка?".

Мнения поклонников разделились. "Анна, вам больше идет классика, вернитесь к ней!" "Что случилось с вашим вкусом?" — пишут те, кому новый образ Анны не понравился. Но те, кто любит Анну Нетребко в любом наряде, восхищены: "Морская царица!" "Женщина-вамп!", "Ощущение, что вы прилетели из другой галактики. Инопланетянка!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago2 Дек 2018 в 9:33 PST