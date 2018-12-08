Конкурс красоты "Мисс мира - 2018" состоялся в Китае. Титул "Мисс мира - 2018" завоевала мексиканка Ванесса Понсе. Корону победительнице 68-го международного конкурса красоты по традиции вручила главная красавица прошлого года - представительница Индии Мануши Чхиллар. Первая красавица России рассказала, что ей нравится в мужчинах

Второе место завоевала жительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Финал конкурса длился три часа и состоял из нескольких этапов. Участницы продемонстрировали танцевальные номера в национальных костюмах, а также напомнили зрителям о ходе промежуточных этапов состязания. В заранее подготовленных видеороликах были показаны результаты проведённых спортивных состязаний, конкурса дефиле в вечерних нарядах, демонстрации благотворительных проектов, а также конкурса талантов.

В пятёрку лучших, по мнению судей, вошли девушки из Белоруссии, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки. Каждой участнице был задан финальный вопрос, ответ на который и повлиял на выбор членов жюри.

От нашей страны участие в конкурсе принимала 19-летняя жительница Якутска Наталья Строева. Русская красавица заняла место в тридцатке лучших.