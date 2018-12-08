Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Испании готовит судебный иск в отношении певицы Шакиры, которая, как подозревают власти, могла уклониться от уплаты налогов на 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год. Всемирно известная певица подозревается в мошенничестве

Как сообщает газета El Pais, налоговая служба королевства провела по этому поводу тщательнейшее расследование, и в настоящий момент оно завершено. Не в пользу певицы.

Дело в том, что по испанским законам после проживания в стране более полугода, иностранец становится налоговым резидентом и должен платить налоги за все доходы, в том числе зарубежные.

Между тем, колумбийская певица встала на учет в налоговых органах Испании лишь в 2015 году, тогда как жить в стране стала в 2011-ом. Подтверждение тому у местных властей своеобразное.

Испанские налоговики отталкиваются от того факта, что артистка состоит в отношениях с футболистом Жераром Пике, о которых пара официально объявила именно в 2011 году.

Сторона Шакиры считает, что певица не обязана была платить налоги стране, так как большую часть времени проживала не в ней. Напомним, о начале расследования АН сообщали еще в январе.