Актриса Виктория Исакова рассекретила свою маленькую дочку
8 декабря 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Виктория Исакова порадовала своих поклонников, опубликовав в Инстаграм фото маленькой дочки.
Малышка, как делают многие девочки в ее возрасте, облачилась в мамины туфли на каблуках и расхаживает по дому.
"Какой у вас размер обуви? Подойдёт любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво", - с юмором подписала фото Виктория. Одна из подруг актрисы заметила, как выросла девочка и Виктория подтвердила: "Ага, выросла очень".
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Поклонники актрисы принялись рассуждать - на маму или на папу похожа девочка. Отец малышки - кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз. Имя дочки, отметим, Виктория не назвала, как и не раскрыла возраст ребенка.
О том, что у Виктории Исаковой и Юрия Мороза родилась дочь, стало известно совсем недавно.