Актриса Виктория Исакова рассекретила свою маленькую дочку

Актриса Виктория Исакова порадовала своих поклонников, опубликовав в Инстаграм фото маленькой дочки.

Малышка, как делают многие девочки в ее возрасте, облачилась в мамины туфли на каблуках и расхаживает по дому.

"Какой у вас размер обуви? Подойдёт любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво", - с юмором подписала фото Виктория. Одна из подруг актрисы заметила, как выросла девочка и Виктория подтвердила: "Ага, выросла очень".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от official page Виктория Исакова (@v_isakova)7 Дек 2018 в 11:26 PST

Поклонники актрисы принялись рассуждать - на маму или на папу похожа девочка. Отец малышки - кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз. Имя дочки, отметим, Виктория не назвала, как и не раскрыла возраст ребенка.

О том, что у Виктории Исаковой и Юрия Мороза родилась дочь, стало известно совсем недавно.