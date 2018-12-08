Певица Юлия Ковальчук восхитила поклонников идеальным лицом

Известная российская певица, бывшая участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук восхитила поклонников своим идеальным юным лицом. Артистка опубликовала снимок в минувшую пятницу, 7 декабря.

На фото лицо Юлии запечатлено крупным планом, вследствие чего можно увидеть что 36-летняя знаменитость выглядит на десять лет моложе. Кожа Ковальчук находится в прекрасном состоянии. Многие похвалили певицу за скромный макияж: минимум тонального крема, аккуратные "стрелки" и нейтральную помаду. Фанаты также отметили, что косметика певице не требуется, поскольку ее молодое лицо и без этого выглядит прекрасно.

Нашлись, однако, и критики, которые заподозрили, что секрет идеальной внешности – это фильтры на снимке, правда, найти их следов им так и не удалось.