Виталина Цымбалюк-Романовская подала на Армена Джигарханяна в суд

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская недавно подала в суд на своего бывшего мужа Армена Джигарханяна. Согласно последней информации источников, женщина обратилась в Кунцевский суд Москвы.

Ранее актер и режиссер назвал свою молодую экс-супругу "воровкой чистой воды", которая буквально вынула деньги из его кармана. Виталина теперь хочет получить компенсацию за моральный ущерб. Цымбалюк-Романовская требует, чтобы Джигарханян дал опровержение своим словам в самое ближайшее время, а также выплатил ей три миллиона рублей, передает РИА "Новости".

Известно, что данный иск женщина подала в конце ноября, а разбирательство должно состояться 17 декабря текущего года. Предполагается, что в суде Армена Борисовича будет представлять его адвокат.