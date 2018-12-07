Через 50 лет Наталья Варлей рассказала историю о домогательствах. Во время съемок фильма «Кавказская пленница» режиссер Леонид Гайдай повел себя в лучших традициях Харви Вайнштейна.

В своей автобиографии 71-летняя Наталья Варлей вспоминала, как после празднования дня рождения Александра Демьяненко, сыгравшего роль Шурика, Леонид Гайдай вызвался проводить ее до гостиницы. Однако вместо того, чтобы отправиться в собственный номер, где он жил с женой, режиссер пошел за Натальей в ее комнату и попытался закрыть за собой дверь. «И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая... Я начала «заполнять паузу», что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки», — описала неприглядную историю Варлей в своей книге «Канатоходка».

Спасло актрису неожиданное появление в дверях номера жены Гайдая. «Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», - цитирует звезду издание «СПИД – Инфо».

По признанию актрисы, она оттолкнула Гайдая, выставила из номера и заперла дверь. Несмотря на то, что на следующий день съемки фильма продолжались, режиссер несговорчивость юной актрисе не простил. Через некоторое время Варлей узнала, что озвучивать Нину будет Надежда Румянцева, которая также претендовала на эту роль, но Наталья ее обошла. От обиды юная актриса даже плакала, а Гайдай только незадолго до смерти попросил прощения за свои ошибки.