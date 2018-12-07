"Здесь нет леди". Звезда «Пацанок» рассказала об ориентации участниц проекта

Звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас не смогла уйти с проекта достойно. Она устроила скандал, не только рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, но и сообщив, что на проекте все далеко не леди.

После того, как Ксения покинула шоу, она на своей странице в Instagram обвинила съемочную группу в обмане. «Выставлять меня трусом и создавать смуту в серии — неплохая идея, бесспорно», - заявила Милас. Речь шла о монтаже, после которого поступки девушки выглядели в дурном свете.

Но Милас только на разоблачении шоу не остановилась. Она также заявила, что врать людям и становится леди не собиралась даже ради победы в шоу, в отличии от других участниц. «Врать на всю страну и строить из себя того, кем не стану, в отличие от остальных участниц, не буду. Также обманывать, что стану леди, обманывать о своей ориентации, хотя все финалистки такой же ориентации, как и я…Само собой, никто вам не может показать реальную сторону того, что у участниц отсутствуют изменения, смысл проекта ведь моментально теряется! Элементарно, я не захотела выигрывать нечестно, потому что победительницей проекта должна быть Леди, каких в помине там НЕТ», - сделала громкое заявление Ксения Милас.

23- летняя фаворитка проекта призналась, что давно встречается с девушкой. Подписчики Ксении прекрасно осведомлены, что ее возлюбленная - это Яна Бородина - известная личность в мире ЛГБТ, которая много лет проводит вечеринки для девушек. Многие даже уверены, что именно ради раскрутки и рекламы клуба Яны и затевалась вся эта авантюра с участием в "Пацанках".

С одной стороны, можно было бы списать все громкие заявления Милас на обиду и зависть к тем, у кого значительно увеличился шанс на победу в шоу, если бы не несколько весьма существенных «но». Как пишет издание "СПИД-Инфо", победительница прошлого сезона Татьяна Бурая и финалистка Екатерина выкладывали в Instagram провокационные фото с поцелуями. Бывшая участница шоу Виктория Константинова по прозвищу Царь ранее заявила о своей нетрадиционной ориентации. А недавно участница реалити-шоу Анна Михеева шокировала своих подписчиков, выложив в Instagram видеоролик, где она целуется с девушкой на фоне Вечного огня в Москве.