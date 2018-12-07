Сестра Жанны Фриске сбросила 10 кг и переехала жить к океану

Сестра покойной певицы Жанны Фриске кардинально изменила свою жизнь. 32-летняя Наталья смогла сбросить десять лишних килограммов, а также сменить место жительства – теперь ее дом находится у океана.

Женщина призналась, что ей практически удалось вернуться в свою прежнюю форму. Чтобы добиться "идеального" веса, Наталье осталось избавиться всего лишь от четырех килограммов. Она признается, что не сидит на диетах – лишь правильно питается и регулярно занимается спортом.

Сестра Жанны Фриске очень рада, что наконец смогла взяться за себя и улучшить внешность. Кроме того, она смогла исполнить мечту и переехать на Шри-Ланку.

Хейтеры, однако, и в этом радостном моменте смогли найти негатив. Некоторые заявили, что Наталья не рожала, но ее фигура далека от идеала. Женщина в ответ на это лишь посмеялась.