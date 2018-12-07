Уютный домашний снимок Димы Билана растрогал поклонников

Популярный певец Дима Билан растрогал поклонников уютным домашним снимком. Артист решил поделиться с подписчиками невероятно теплым кадром, который напоминает о скором праздновании Нового года.

На фото можно увидеть Билана, сидящего в полумраке у камина. В руках музыкант держит бумаги с текстом. Как сообщает портал teleprogramma.pro, некоторые фанаты предположили, что Дима в тихой домашней обстановке и теплых белых носках "пишет письмо Деду Морозу" и назвали снимок "трогательным".

Особенно внимательных фолловеров заинтересовало, кто делает такие атмосферные фотографии с участием Билана у него дома. Шутники утверждают, что у певца живет "домовенок Кузя".