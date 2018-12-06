Александр Розенбаум спас человека в небе

Народный артист России Александр Розенбаум не забыл, что по образованию и первой профессии он врач, когда одной из пассажирок рейса Москва – Симферополь стало плохо во время полета.

«Обыкновенный рейс Москва – Симферополь вылетал из Шереметьево. Бортпроводник сообщает, что срочно нужен врач, пассажирке стало плохо, она потеряла сознание. В эконом-классе врача не оказалось. И тут из бизнеса выходит, действительно, врач по образованию и первой профессии – Александр Яковлевич Розенбаум», - рассказал в своем фейсбуке очевидец происшествия.

Александр Розенбаум, летевший в Крым на запланированные концерты, оказал потерявшей сознание пассажирке первую помощь, сделал искусственное дыхание. Рейс благополучно приземлился в Симферополе, где женщину встретили медицинские работники.

«А я подумал, насколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации», - добавил к описанному событию очевидец.