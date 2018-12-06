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Закулисье веселой жизни

6 декабря 2018, 15:36 [«Аргументы Недели», «Прямую линию» провела Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Закулисье веселой жизни

Солист группы Дюна Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова одна из ярких пар в нашем шоу-бизнесе.  На первый взгляд их жизнь сплошной праздник. Но их «закулисье»  не столь безоблачно.  Артисты побывали на «Прямой линии» с читателями «Аргументов неделi» - откровенно рассказали о личном, а также ответили на каверзные вопросы. 

- Виктор, Наталья, здравствуйте. Это вас из Казахстана беспокоят. У меня вопрос к Виктору. Группа «Дюна» ещё с 90-х радовала публику своими шкодными образами и песнями. Нет ощущения, что Сергей Шнуров украл концепцию вашей группы и «приправил» её матом? Вам, кстати, как его творчество? Мат в творчестве приемлем?

(В. Рыбин) - Сергей Шнуров ничего у нас не украл. Изначально «Ленинград» мне очень нравился. Например, песня «Мне бы в небо» - потрясающая. А сейчас Шнур просто ругается матом. Я никак не могу перешагнуть эту черту и начать ругаться, тем более в песнях или на публике. Я против того, чтобы использовать мат в творчестве.  

- Думаете, таким способом он компенсирует отсутствие таланта?

- Нет, он талантлив. И очень умный. 

- А зачем тогда?

- Деньги. Мы, кстати, к нему как к человеку очень хорошо относимся. Думаю, что Серёга к нам тоже. Хотя, как-то он сказал, что после нашей группы выступать больше не будет.

- Почему?

- Потому что мы вытягиваем все соки из отдыхающих. Группа «Дюна» ведь очень забойная. У нас полно хитов. 

- Виктор, артисты много пьют. У Вас в «Дюне» есть песни про алкоголь. Вы сами никогда не злоупотребляли спиртным? Как удалось с этим справиться?  Тамара Сергеевна, Иваново

- Злоупотреблял, подлечился и перестал злоупотреблять. Мозги на место встали. Но, кстати, у меня никогда не было желания выпить. У меня тогда было желание в это состояние попасть, а пить алкоголь мне никогда не нравилось. Наташа знает, мне плохо от алкоголя - тошнит. Может быть поэтому и не стал алкоголиком. (Смеётся). Я, честно говоря, специально над этим сильно не работал. Тётка моя научила меня очень хорошо: хочешь выпить – поешь плотно. И правда, на сытый желудок вообще алкоголя не хочется. А песен, рекламирующих бухло, у нас нет. Это сатира и ирония над определённым образом жизни! 

- Здравствуйте! Меня зовут Людмила.  У меня вопрос к Наташе. Вы  мудрая женщина. Но всё же вы никогда не ревновали Виктора к другим женщинам? Как удалось с этим справиться? У меня бывший муж тоже музыкант. Ревность я не победила…

(Н. Сенчукова) - Имя Людмила красивое, как мама моя Людмила.

(В. Рыбин) - Мне выйти из комнаты? (Шутит) 

(Н. Сенчукова) - Сиди уже. (Смеётся). Наверное, в начале отношений, когда ты влюблён, начинается чувство собственности. Оно просыпается очень сильно, ярко. Хочется, чтобы тебя любимый посадил в кармашек и носил с собой  везде. Но мы достаточно быстро поняли, что никуда уже не деться друг от друга, был не только интерес, но и уважение друг к другу.

(В. Рыбин) - У нас, кстати, ревность не была какой-то невменяемой.  Ну, я там взбрыкнул, когда Наташу кто-то взял на ручки поносить. Наташа видела, как меня девчата на концертах раздевают вплоть до нижнего белья, одежду разрывают. Но это же работа. И мы это чётко всегда понимали.

(Н. Сенчукова) - Так что может и зря вы расстались с супругом? Надо стараться доверять друг другу, уважать, и всё будет нормально. Желаю вам новой любви, крепкой и счастливой. Нам, наверное, полегче, мы ведь оба артисты.

 – Я когда-то выучила аккорды на гитаре, но так и не смогла сыграть ни одной песни.

(Н. Сенчукова) - Ну и ничего, ещё всё впереди. Попробуйте аккордеон. Девушка с аккордеоном – это Витина мечта, я никак её не осуществлю.

- А вы способны простить мужу измену?

- Не знаю, не дай Бог!.. Хотя, у моего кризис среднего возраста прошёл. (Смеётся).

- Наташа, Виктор, добрый день! Это Елена Петровна из Саратова. Изначально хотелось бы вас поддержать и сказать, что очень за вас с семьёй переживаем. Когда мы узнали новость о том, что вы больны онкологией, испугались и благодаря вам убедили дочку не посещать солярий. Как сейчас ваши дела в этом плане? Какой прогноз у врачей?

(В. Рыбин) – Честно говоря, мы долго сомневались - стоит ли об этом говорить публично. Но в итоге мы решись. Потому что хотим предупредить людей, чтобы они не были такими дураками, как мы, и были аккуратны с солнцем. Думаем, что наша история, помимо того, что мы получили ряд негативных отзывов, будет полезна кому-то. А вообще я очень удивился, что от некоторых друзей я услышал, что мы пиаримся и у нас фигня. Для меня это был удар. Да, у нас к счастью не тяжёлая онкология, но это тоже рак. Если следовать логике этих людей нам с Наташей нужно дождаться, чтобы мы подыхали и… тогда что? Всё равно бы нашлись люди, которые пожелали бы счастливо отправиться на тот свет. В общем, обязательно найдётся кто-нибудь «доброжелательный». Но таких единицы.  Мы получили много слов поддержки.  И мы признательны всем, кто об этом знает, кто о нас позаботился даже просто мысленно. Наша задача была оградить людей от безмерного пребывания на солнце и в солярии. Мы с Наташей прошли курс лечения. Прогноз врачей хороший. Будьте здоровы!

- Добрый день! Это Ольга из Тюмени. Спасибо за ваше творчество! Наша компания пару лет назад хотела заказать у вас концерт. Но организаторы отговорили – сказали, что вы в 90-х были как-то плотно связаны с бандитами. А как сейчас с этим обстоят дела? Виктор, правда, что вы были в банде?

(В. Рыбин) - Слухов, конечно, много всяких и разных. Но ни в какой банде я не был. Закончил военно-морское училище, служил офицером в военно-морском флоте, играл джазовую музыку, потом мы создали нашу группу - весёлую, дурацкую. Но если совсем честно, среди ребят-гангстеров из 90-х друзья у меня всё-же есть. Ну а как их не могло быть? Ведь мы же вместе в школе учились, вместе росли. Но я к историям сомнительным никакого отношения не имею. Нас связывала всегда только дружба, и они нас оберегали от всяких «наездов» того времени. А вообще разве тюменские ребята бандитов боялись когда-либо? Никогда. Могли бы и пригласить «Дюну» с такой репутацией. (Смеётся). Но если серьёзно, то и бандитских песен, пропагандирующих насилие, зло или бухло, у нас нет. Если внимательно послушать, там всё наоборот. Поэтому не бойтесь и зовите, Оля, нас на выступления. 

- Наташа, вы красивая женщина.  Когда-нибудь делали пластику?  Как удается так молодо сейчас выглядеть? Оксана, Магадан.

(Н. Сенчукова) - Поменьше грустить, чтобы уголки глаз и губ не сильно опускались. Во время грусти появляется много морщин. Конечно, я посещаю косметолога и нисколько этого не стесняюсь.  

(В. Рыбин) – Это когда ты в пупырышку домой приезжаешь? (Оба смеются). Я напугался даже. Кожа была как у страуса. Думал, что так и останется навсегда. Говорю ей: «Звони быстро косметологу, чтобы узнать когда это пройдет. 

(Н. Сенчукова) – Витя про укольчики для увлажнения кожи говорит. Без этого, конечно, не обойтись.  Поэтому кто в моём возрасте говорит, что он только редисочкой и огурчиками свою кожу поддерживает и она без морщин - не верьте этому. К сожалению, это не возможно. К косметологу все ходят, и ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы не переборщить.

(В. Рыбин) - А я их не делал.  

(Н. Сенчукова) - Потому что он уколов боится.

(В. Рыбин) - Секрет вечной молодости прост - пиво надо выпить с рыбкой, желательно солёной, и с утра лицо будет гладенькое. Отмечу - это шутка!  А вообще больше старайтесь радоваться жизни. Многие по религии почему-то боятся быть счастливыми, якобы, это грех. Но это не так. Поэтому побольше вам радости и всех благ! 

- Наташа, у меня непростая ситуация в жизни. Никак не удаётся найти общий язык с дочкой мужа от предыдущего брака. Она считает, что я причина того, что её отец ушёл от её мамы. У вас тоже Виктор был женат, когда вы встречались. Как вам удалось наладить отношения с его дочерью и женой? Дайте, пожалуйста, совет. Елена, Самара.

(Н. Сенчукова) - Это заслуга не только моя, но и всех нас. Во-первых, Витя поступил очень мудро - он нас познакомил. Во-вторых, мы с мамой ребёнка обе пошли на хорошие отношения. Воспитание у дочки и её мамы очень достойное. После расставания она не настраивала девочку против нас. Витя всегда присутствовал в жизни дочери, помогал. Я тоже искренне была рада её присутствию в нашем доме. Никогда не заискивала перед ребёнком, но уважала его желания и мнение. Мы подружились. И сейчас она уже со своим супругом часто бывают у нас с Витей дома. Вот и сегодня они приехали к нам из Крыма. Она перевелась сюда служить в полицию.   

- У вас с Виктором красивый и талантливый сын. Музыкант, спортсмен. Вы даёте ему советы с девушками? Были ситуации, когда вам не нравились его девушка или его друзья, и вы запрещали общаться с ними? 

(В. Рыбин) - У него одна девушка уже пять лет. Общаются они с 14 лет, а знакомы с садика с 3-х лет.  Других девушек мы не знаем. Когда у них бывают «тёрки», Даша с Наташей разговаривают, и Вася всегда тоже может посоветоваться. Они смотрят на наши с Наташей отношения, делают выводы. Но они чаще с Наташей советуются. Я им дал один раз совет, так Наташа на меня шикнула.  Я говорю: «Вася, да не напрягайся ты, знаешь, сколько у тебя ещё девушек будет». Наташа шикнула, и я больше не говорю так. Неосмотрительно сказал, был неправ. Что же касается компаний, то мы ни с кем не запрещали общаться, потому что у Васи всегда они были спортивные. Так что тех, кто бы жёстко бухал, или употреблял наркотики, среди его друзей нет. 

- С удовольствием до сих пор хожу на концерт «Дюны». У вас был в коллективе Сергей Катин, который написал для группы немало хитов. Говорили, что вы расстались со скандалом. Вы до сих пор с ним не общаетесь? В чём была причина конфликта? Алексей, Подольск

(В. Рыбин) - Сергей мой друг до сих пор. Мы постоянно общаемся, летом виделись. Разошлись из-за того, что Серёжа влюбился в девушку-модель, которая представляла компанию Ив Сен Лоран, и уехал с ней в Париж по любви. Потом, когда оттуда вернулся, сказал, что в команду не придёт, потому что раскручены уже другие лица. Кстати, мы его песни поём даже в дуэте с Наташей. Он потрясающий композитор, хороший и весёлый человек, а когда бухнет – ещё смешней. Так что никакого скандального разрыва у нас не было. 

- Нет планов дать с ним совместный концерт?

(В.Рыбин) - А он сам не хочет. У нас было тридцатилетие группы «Дюна» и я его позвал выступить. Он отказался. Сказал, что забыл, как играть. Я в этом сомневаюсь. Просто Серёга всегда был стеснительным для сцены. Это я – сорви-башка. У него сейчас хороший бизнес. Он занимается виниловыми пластинками. Была у него онкология, химия была два раза. Но он молодец!

- Дуэтные песни вашего семейного тандема Рыбин и Сенчукова, которые вы сейчас выпускаете, мне нравятся.  А вы когда-нибудь ругаетесь из-за творчества? Как удается находить компромисс? Светлана, Сочи

(В. Рыбин) - Очень часто нас об этом спрашивают, и порой, задумавшись, мы не знаем, что ответить.  Мне повезло, что в моей жизни появился человек  с таким хорошим, добрым, жизнерадостным характером. Наташа даже смогла мой вредный характер немного причесать. Я весёлый до вздорности, наверное.

(Н. Сенчукова) – Он как Карлсон - любит сладкое, и висит на люстре иногда. (Смеётся).

(В. Рыбин) - Я пытался в начале 90-х давить на Наталью в работе. Диктовал: как ей выглядеть, как двигаться, какие песни петь. Она мне в ответ один раз после концерта сказала: «Слушай, я не буду так двигаться, и не буду этого делать!». Я ей: «Всё равно тебя заставлю!». Она мне: «Я тебе сейчас щипцами для завивке волос по башке дам!». Потом поняла, что сказала немножко не то, и добавила: « Нет, я тебе столбом фонарным дам». Стало смешно. Но я этот столб фонарный на всю жизнь запомнил и решил не давить.

- Недавно увидела информацию о том, что Наталья стала заниматься общественной деятельностью. Вы планируйте пойти в политику? Для чего вам это нужно?

(Н. Сенчукова) - У меня, кстати, диплом есть – культурно-социальная деятельность, управление в органах власти. Так что по специализации работаю. В политику идти пока точно не планирую. А вот по возможности кому-то помогать уже начала.

 

 

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Подростка-отличника, который пришел в школу с ножом, "травили" сверстники

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Днем в четверг, 6 декабря, стало известно, что подросток, который принес в московскую школу нож, был отличником. Однако, согласно последней информации источников, ученика "травили" его сверстники.

//Шоу-бизнес

Певица Нюша показала фигуру через месяц после родов

Певица Нюша показала фигуру через месяц после родов

Известная певица Нюша продемонстрировала фигуру через месяц после родов. Артистка похвасталась своим поклонникам тем, что к настоящему моменту ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.

//Криминал

Фигурант дела по резиденции Путина заявил о краже при обыске

Фигурант дела по резиденции Путина заявил о краже при обыске

Фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве государственной дачи в Ново-Огарево, экс-директор ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов обратился в Следственный комитет с заявлением о пропаже.

//В мире

Минобороны: американский эсминец не приближался к территориальным водам РФ

Минобороны: американский эсминец не приближался к территориальным водам РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 6 декабря, сделали важное заявление. Согласно последней информации, американский эсминец не приближался к российским территориальным водам.

//В мире

Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя

Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя

Глава ВМС Украины Игорь Воронченко предложил свою кандидатуру в обмен на всех украинских моряков, ранее задержанных в Керченском проливе ФСБ России в ходе украинской провокации.

//Общество

Почему в России не прижился феминизм?

Почему в России не прижился феминизм?

Теория равенства полов заставила женщин больше работать, но при этом иметь не больше, чем обеспечивал её муж, когда она занималась домом и семьёй. В погоне за независимостью и свободой женщины теряют внимание мужчин.

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