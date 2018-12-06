Закулисье веселой жизни

Солист группы Дюна Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова одна из ярких пар в нашем шоу-бизнесе. На первый взгляд их жизнь сплошной праздник. Но их «закулисье» не столь безоблачно. Артисты побывали на «Прямой линии» с читателями «Аргументов неделi» - откровенно рассказали о личном, а также ответили на каверзные вопросы.

- Виктор, Наталья, здравствуйте. Это вас из Казахстана беспокоят. У меня вопрос к Виктору. Группа «Дюна» ещё с 90-х радовала публику своими шкодными образами и песнями. Нет ощущения, что Сергей Шнуров украл концепцию вашей группы и «приправил» её матом? Вам, кстати, как его творчество? Мат в творчестве приемлем?

(В. Рыбин) - Сергей Шнуров ничего у нас не украл. Изначально «Ленинград» мне очень нравился. Например, песня «Мне бы в небо» - потрясающая. А сейчас Шнур просто ругается матом. Я никак не могу перешагнуть эту черту и начать ругаться, тем более в песнях или на публике. Я против того, чтобы использовать мат в творчестве.

- Думаете, таким способом он компенсирует отсутствие таланта?

- Нет, он талантлив. И очень умный.

- А зачем тогда?

- Деньги. Мы, кстати, к нему как к человеку очень хорошо относимся. Думаю, что Серёга к нам тоже. Хотя, как-то он сказал, что после нашей группы выступать больше не будет.

- Почему?

- Потому что мы вытягиваем все соки из отдыхающих. Группа «Дюна» ведь очень забойная. У нас полно хитов.

- Виктор, артисты много пьют. У Вас в «Дюне» есть песни про алкоголь. Вы сами никогда не злоупотребляли спиртным? Как удалось с этим справиться? Тамара Сергеевна, Иваново

- Злоупотреблял, подлечился и перестал злоупотреблять. Мозги на место встали. Но, кстати, у меня никогда не было желания выпить. У меня тогда было желание в это состояние попасть, а пить алкоголь мне никогда не нравилось. Наташа знает, мне плохо от алкоголя - тошнит. Может быть поэтому и не стал алкоголиком. (Смеётся). Я, честно говоря, специально над этим сильно не работал. Тётка моя научила меня очень хорошо: хочешь выпить – поешь плотно. И правда, на сытый желудок вообще алкоголя не хочется. А песен, рекламирующих бухло, у нас нет. Это сатира и ирония над определённым образом жизни!

- Здравствуйте! Меня зовут Людмила. У меня вопрос к Наташе. Вы мудрая женщина. Но всё же вы никогда не ревновали Виктора к другим женщинам? Как удалось с этим справиться? У меня бывший муж тоже музыкант. Ревность я не победила…

(Н. Сенчукова) - Имя Людмила красивое, как мама моя Людмила.

(В. Рыбин) - Мне выйти из комнаты? (Шутит)

(Н. Сенчукова) - Сиди уже. (Смеётся). Наверное, в начале отношений, когда ты влюблён, начинается чувство собственности. Оно просыпается очень сильно, ярко. Хочется, чтобы тебя любимый посадил в кармашек и носил с собой везде. Но мы достаточно быстро поняли, что никуда уже не деться друг от друга, был не только интерес, но и уважение друг к другу.

(В. Рыбин) - У нас, кстати, ревность не была какой-то невменяемой. Ну, я там взбрыкнул, когда Наташу кто-то взял на ручки поносить. Наташа видела, как меня девчата на концертах раздевают вплоть до нижнего белья, одежду разрывают. Но это же работа. И мы это чётко всегда понимали.

(Н. Сенчукова) - Так что может и зря вы расстались с супругом? Надо стараться доверять друг другу, уважать, и всё будет нормально. Желаю вам новой любви, крепкой и счастливой. Нам, наверное, полегче, мы ведь оба артисты.

– Я когда-то выучила аккорды на гитаре, но так и не смогла сыграть ни одной песни.

(Н. Сенчукова) - Ну и ничего, ещё всё впереди. Попробуйте аккордеон. Девушка с аккордеоном – это Витина мечта, я никак её не осуществлю.

- А вы способны простить мужу измену?

- Не знаю, не дай Бог!.. Хотя, у моего кризис среднего возраста прошёл. (Смеётся).









- Наташа, Виктор, добрый день! Это Елена Петровна из Саратова. Изначально хотелось бы вас поддержать и сказать, что очень за вас с семьёй переживаем. Когда мы узнали новость о том, что вы больны онкологией, испугались и благодаря вам убедили дочку не посещать солярий. Как сейчас ваши дела в этом плане? Какой прогноз у врачей?

(В. Рыбин) – Честно говоря, мы долго сомневались - стоит ли об этом говорить публично. Но в итоге мы решись. Потому что хотим предупредить людей, чтобы они не были такими дураками, как мы, и были аккуратны с солнцем. Думаем, что наша история, помимо того, что мы получили ряд негативных отзывов, будет полезна кому-то. А вообще я очень удивился, что от некоторых друзей я услышал, что мы пиаримся и у нас фигня. Для меня это был удар. Да, у нас к счастью не тяжёлая онкология, но это тоже рак. Если следовать логике этих людей нам с Наташей нужно дождаться, чтобы мы подыхали и… тогда что? Всё равно бы нашлись люди, которые пожелали бы счастливо отправиться на тот свет. В общем, обязательно найдётся кто-нибудь «доброжелательный». Но таких единицы. Мы получили много слов поддержки. И мы признательны всем, кто об этом знает, кто о нас позаботился даже просто мысленно. Наша задача была оградить людей от безмерного пребывания на солнце и в солярии. Мы с Наташей прошли курс лечения. Прогноз врачей хороший. Будьте здоровы!

- Добрый день! Это Ольга из Тюмени. Спасибо за ваше творчество! Наша компания пару лет назад хотела заказать у вас концерт. Но организаторы отговорили – сказали, что вы в 90-х были как-то плотно связаны с бандитами. А как сейчас с этим обстоят дела? Виктор, правда, что вы были в банде?

(В. Рыбин) - Слухов, конечно, много всяких и разных. Но ни в какой банде я не был. Закончил военно-морское училище, служил офицером в военно-морском флоте, играл джазовую музыку, потом мы создали нашу группу - весёлую, дурацкую. Но если совсем честно, среди ребят-гангстеров из 90-х друзья у меня всё-же есть. Ну а как их не могло быть? Ведь мы же вместе в школе учились, вместе росли. Но я к историям сомнительным никакого отношения не имею. Нас связывала всегда только дружба, и они нас оберегали от всяких «наездов» того времени. А вообще разве тюменские ребята бандитов боялись когда-либо? Никогда. Могли бы и пригласить «Дюну» с такой репутацией. (Смеётся). Но если серьёзно, то и бандитских песен, пропагандирующих насилие, зло или бухло, у нас нет. Если внимательно послушать, там всё наоборот. Поэтому не бойтесь и зовите, Оля, нас на выступления.

- Наташа, вы красивая женщина. Когда-нибудь делали пластику? Как удается так молодо сейчас выглядеть? Оксана, Магадан.

(Н. Сенчукова) - Поменьше грустить, чтобы уголки глаз и губ не сильно опускались. Во время грусти появляется много морщин. Конечно, я посещаю косметолога и нисколько этого не стесняюсь.

(В. Рыбин) – Это когда ты в пупырышку домой приезжаешь? (Оба смеются). Я напугался даже. Кожа была как у страуса. Думал, что так и останется навсегда. Говорю ей: «Звони быстро косметологу, чтобы узнать когда это пройдет.

(Н. Сенчукова) – Витя про укольчики для увлажнения кожи говорит. Без этого, конечно, не обойтись. Поэтому кто в моём возрасте говорит, что он только редисочкой и огурчиками свою кожу поддерживает и она без морщин - не верьте этому. К сожалению, это не возможно. К косметологу все ходят, и ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы не переборщить.

(В. Рыбин) - А я их не делал.

(Н. Сенчукова) - Потому что он уколов боится.

(В. Рыбин) - Секрет вечной молодости прост - пиво надо выпить с рыбкой, желательно солёной, и с утра лицо будет гладенькое. Отмечу - это шутка! А вообще больше старайтесь радоваться жизни. Многие по религии почему-то боятся быть счастливыми, якобы, это грех. Но это не так. Поэтому побольше вам радости и всех благ!

- Наташа, у меня непростая ситуация в жизни. Никак не удаётся найти общий язык с дочкой мужа от предыдущего брака. Она считает, что я причина того, что её отец ушёл от её мамы. У вас тоже Виктор был женат, когда вы встречались. Как вам удалось наладить отношения с его дочерью и женой? Дайте, пожалуйста, совет. Елена, Самара.

(Н. Сенчукова) - Это заслуга не только моя, но и всех нас. Во-первых, Витя поступил очень мудро - он нас познакомил. Во-вторых, мы с мамой ребёнка обе пошли на хорошие отношения. Воспитание у дочки и её мамы очень достойное. После расставания она не настраивала девочку против нас. Витя всегда присутствовал в жизни дочери, помогал. Я тоже искренне была рада её присутствию в нашем доме. Никогда не заискивала перед ребёнком, но уважала его желания и мнение. Мы подружились. И сейчас она уже со своим супругом часто бывают у нас с Витей дома. Вот и сегодня они приехали к нам из Крыма. Она перевелась сюда служить в полицию.

- У вас с Виктором красивый и талантливый сын. Музыкант, спортсмен. Вы даёте ему советы с девушками? Были ситуации, когда вам не нравились его девушка или его друзья, и вы запрещали общаться с ними?

(В. Рыбин) - У него одна девушка уже пять лет. Общаются они с 14 лет, а знакомы с садика с 3-х лет. Других девушек мы не знаем. Когда у них бывают «тёрки», Даша с Наташей разговаривают, и Вася всегда тоже может посоветоваться. Они смотрят на наши с Наташей отношения, делают выводы. Но они чаще с Наташей советуются. Я им дал один раз совет, так Наташа на меня шикнула. Я говорю: «Вася, да не напрягайся ты, знаешь, сколько у тебя ещё девушек будет». Наташа шикнула, и я больше не говорю так. Неосмотрительно сказал, был неправ. Что же касается компаний, то мы ни с кем не запрещали общаться, потому что у Васи всегда они были спортивные. Так что тех, кто бы жёстко бухал, или употреблял наркотики, среди его друзей нет.

- С удовольствием до сих пор хожу на концерт «Дюны». У вас был в коллективе Сергей Катин, который написал для группы немало хитов. Говорили, что вы расстались со скандалом. Вы до сих пор с ним не общаетесь? В чём была причина конфликта? Алексей, Подольск

(В. Рыбин) - Сергей мой друг до сих пор. Мы постоянно общаемся, летом виделись. Разошлись из-за того, что Серёжа влюбился в девушку-модель, которая представляла компанию Ив Сен Лоран, и уехал с ней в Париж по любви. Потом, когда оттуда вернулся, сказал, что в команду не придёт, потому что раскручены уже другие лица. Кстати, мы его песни поём даже в дуэте с Наташей. Он потрясающий композитор, хороший и весёлый человек, а когда бухнет – ещё смешней. Так что никакого скандального разрыва у нас не было.

- Нет планов дать с ним совместный концерт?

(В.Рыбин) - А он сам не хочет. У нас было тридцатилетие группы «Дюна» и я его позвал выступить. Он отказался. Сказал, что забыл, как играть. Я в этом сомневаюсь. Просто Серёга всегда был стеснительным для сцены. Это я – сорви-башка. У него сейчас хороший бизнес. Он занимается виниловыми пластинками. Была у него онкология, химия была два раза. Но он молодец!

- Дуэтные песни вашего семейного тандема Рыбин и Сенчукова, которые вы сейчас выпускаете, мне нравятся. А вы когда-нибудь ругаетесь из-за творчества? Как удается находить компромисс? Светлана, Сочи

(В. Рыбин) - Очень часто нас об этом спрашивают, и порой, задумавшись, мы не знаем, что ответить. Мне повезло, что в моей жизни появился человек с таким хорошим, добрым, жизнерадостным характером. Наташа даже смогла мой вредный характер немного причесать. Я весёлый до вздорности, наверное.

(Н. Сенчукова) – Он как Карлсон - любит сладкое, и висит на люстре иногда. (Смеётся).

(В. Рыбин) - Я пытался в начале 90-х давить на Наталью в работе. Диктовал: как ей выглядеть, как двигаться, какие песни петь. Она мне в ответ один раз после концерта сказала: «Слушай, я не буду так двигаться, и не буду этого делать!». Я ей: «Всё равно тебя заставлю!». Она мне: «Я тебе сейчас щипцами для завивке волос по башке дам!». Потом поняла, что сказала немножко не то, и добавила: « Нет, я тебе столбом фонарным дам». Стало смешно. Но я этот столб фонарный на всю жизнь запомнил и решил не давить.

- Недавно увидела информацию о том, что Наталья стала заниматься общественной деятельностью. Вы планируйте пойти в политику? Для чего вам это нужно?

(Н. Сенчукова) - У меня, кстати, диплом есть – культурно-социальная деятельность, управление в органах власти. Так что по специализации работаю. В политику идти пока точно не планирую. А вот по возможности кому-то помогать уже начала.