Певица Нюша показала фигуру через месяц после родов

Известная певица Нюша продемонстрировала фигуру через месяц после родов. Артистка похвасталась своим поклонникам тем, что к настоящему моменту ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.

Нюша призналась, что пока ей еще есть над чем поработать в плане фигуры, однако "процесс пошел", а это уже хорошо. Знаменитость отметила, что ее ждет огромное количество танцев и спорта.

Известно, что певица, ее супруг и маленькая дочка вернутся в Россию из США только после Нового года. Нюша решила не участвовать в грядущих праздничных мероприятиях на родине, а отдать все свое внимание и время малышке и, конечно, любимому мужу.