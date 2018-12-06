Виктория Макарская призналась, что много раз хотела уйти от мужа

Знаменитая российская певица Виктория Макарская призналась, что не раз хотела уйти от своего супруга и коллеги Антона Макарского. Женщина отметила, что в их семье в большей мере царят восточные правила.

Оказалось, что все ключевые решения в чете принимает муж, а жена должна подчиняться ему и боготворить его. Виктория уточнила, что иногда бунтовала и пыталась отвергнуть запреты Антона, передает teleprogramma.pro. Нередко она говорила супругу, что ей все надоело, поэтому она уходит. Мужчина на это отвечал, что она может идти, раз ей с ним плохо. В результате Макарская размышляла над ситуацией здраво и оставалась с любимым.

По словам певицы, они с мужем долго не могли быть по-настоящему счастливыми, поскольку у них не было детей. В настоящий момент Антон и Виктория воспитывают дочь и сына, поэтому радуются каждой минуте, уточняет "Собеседник".