Поединок Пригожина и Шнура продолжается.Скандал разгорелся из-за крепкого словца

Продюсер Иосиф Пригожин и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров устроили настоящее стихотворное соревнование. Поводом для батла послужили разногласия на тему великого и могучего русского языка. Ну, не сошлись популярные мужи в своих взглядах на поэзию.

Господин Пригожин считает абсолютно не допустим в стихах и песнях использование крепкого, исконно-русского заковыристого оборота. Более того он предлагает бить рублем всех, кто использует мат и сквернословие, особенно со сцены, только вот что-то с ценой продюсер погорячился - за ненормативную лексику он предлагает штрафовать не много ни мало на 10 миллионов рублей.

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хaйп необходимо штрафовать от 10 миллионов рублей. Не на 50 тысяч! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», - цитирует Пригожина издание "СПИД-Инфо".

По мнению Пригожина, причина любви к крепкому словцу кроется в том, что люди думают «не головой, а нижним этажом». Сергей Владимирович не выдержал критики своих поклонников и ответил Пригожину в стихотворной форме, и надо отдать ему должное – ни одного бранного слова. Даже вырезать ничего не пришлось.

Чтобы не прослыть последним лòхом,

По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию.

Там всё чистенько, ну прям, как в каземате,

И во славу несомненно божию.

У меня ж, как в жизни - мат на мате,

Да ещё с моей пропИтой рожею.

Пусть настигнет кара многократная.

Каюсь, был не прав, что пел как слышится.

Забираю все слова обратно я.

Пусть камыш здесь больше не колышется.

Правда, многие считают, что продюсер прост завидует популярности Сергея Шнурова, и очень переживает, что все эти «80 тысяч лохов», которые думают отнюдь не головой, поют песни группы «Ленинград», а не его жены Валерии. Может поэтому, Пригожин, вместо того, чтобы спустить всю эту ситуацию на тормозах, ну сказал глупость, с кем не бывает, вступил в стихотворную перепалку.

Я стихов не умею писать

И, как ты, для рифмы не ставлю "…."

Но баттл словесный смогу поддержать

Привык то, что думаю, прямо бросать

Хороший ты парень, Серёга!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас - мода

Так почём опиум для народа?

Удивительно, что продюсер, которые ратует за миллионные штрафы за мат, без крепкого словца увы, не обошелся. Иосиф Игоревич, с вас 10 миллионов! Подписчики и Шнурова, и Пригожина с удовольствием следят за развитием событий, и Шнуров не разочаровал их, выдав новую порцию стихов.

По самым приблизительным и вводным,

Могу себе позволить быть немодным.

А стих, как птица просится на волю.

Свободным быть пока себе позволю.

И назову своими именами вещи,

Пусть бьет глагол, деепричастье хлещет.

А песни что, они ж не опиаты.

Вон, в школах набивают ватой маты.

Хотите штраф, и напустить туману,

Чтоб даже мат нам был не по карману? (изменено с сохранением смысла)

Задача сложная, я бы сказал, что архи,

Чтоб матерились только олигархи.

Боюсь, что, Иося,

С нею надорвёсся…

Пока Пригожин, явно проигрывает. К тому же поборнику чистоты русского слова рифма дается с большим трудом, чем идеи штрафовать всех подряд. Поэтому пользователи уверены, что ответных четверостиший от продюсера они не дождутся. Тем более, что и Валерия устроила благоверному головомойку в духе «не втягивай меня в свои дурацкие игры!», а тут уж хочешь –не хочешь, придется сдаться.