Лиза Боярская раньше срока родила второго ребенка

Актриса театра и кино Елизавета Боярская родила второго ребенка. У Лизы и актера Максима Матвеева появился на свет второй сын. Актриса родила мальчика в ночь на среду в одной из клиник Санкт-Петербурга.

О пополнении в семье актеров рассказала мама Елизаветы Лариса Луппиан. Она и поддерживала дочь на родах.

Теперь у Луппиан и актера Михаила Боярского стало четверо внуков.

Второй Лизин сын появился на свет раньше срока. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. О счастливом событии в жизни

"Лиза и ребеночек чувствуют себя хорошо. Это мальчик, рост 50 сантиметров, доношенный — с ним все хорошо!" — цитирует тещу Максима Матвеева "КП". Имя сыночку родители пока не выбрали.

Буквально два дня назад Боярская опубликовала "беременное фото" в Инстаграм. И поклонники восхитились, как беременность украшает женщину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)2 Дек 2018 в 11:53 PST

А накануне родов Лиза успела поздравить мужа с театральной премией за лучшую мужскую роль.