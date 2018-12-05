"Она уводит чужих мужчин", Волочкова показала фото таинственного поклонника

Волочкова водит за нос подписчиков. Она публикует снимки с таинственным поклонником, которого называет «мой любимый». Правда ни на одном из фото лица возлюбленного балерины так и не видно.

В СМИ уже просочилась информация от женщины, которая утверждает, что является гражданской женой ухажера Волочковой. Не понятно, как она опознала своего благоверного, но дама заявляет, что это ее Малик, который работает охранником в СПА-салоне и вместе они же 10 лет. Видимо, там он и познакомился со звездой. Женщина не скрывает, что хочет отомстить балерине за то, что та «отбила» у нее мужчину.

Instagram Анастасии сразу же забросали кучей оскорбительных комментариев, но к негативу звезде не привыкать. Она быстро отреагировала на возмущенные реплики фанатов, выложив видео, в котором заявила, что ее настоящий любимый человек, которому 38 лет никогда не был женат.

Кроме того, звезда дала совет всем своим подписчицам, обвиняющим ее: "Милые дамы, брошенные своими мужчинами, не надо за счет моего имени, которое я создавала годами труда, (за неимением своего собственного), решать свои личные вопросы. Это не поможет. Опуская себя на дно... Становитесь такими, чтобы от вас не хотелось бежать мужчинам. И смотреть по сторонам".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)3 Дек 2018 в 12:37 PST

Издание «СПИД-Инфо» публикует ряд комментариев подписчиков Волочковой, из которых становится понятно, что далеко не все верят, что это ухажер Волочковой, а не очередная инсценировка, чтобы показать, что звезда вовсе не одинока, а любима и желанна.