Мария Порошина вернулась в Москву, рожать будет на родине

Актриса Мария Порошина, которая готовится стать мамой в пятый раз, активно общается с поклонниками в соцсети. Всего лишь неделю назад Мария отдыхала за границей, скорее всего, на Кипре и опубликовала фото виллы с бассейном. Актриса Мария Порошина рассекретила виллу, где она сейчас отдыхает

А вчера появилось новое фото. Порошина сфотографировалась с подругами и коллегами по сериалу "Челночницы" Зоряной Марченко, Светланой Ивановой и Еленой Пановой. "Приятные воспоминания о былом! Будущие мамочки" — подписала актриса снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)3 Дек 2018 в 4:44 PST

Порошина как-то рассказывала, что на съемках первого сезона "Челночниц" работали три беременные актрисы — она, Лена Панова и Зоряна Марченко. И тогда Маша подружилась с Леной, особенно было о чем поговорить, когда узнали, что обе беременны.

Мария Порошина вернулась в Москву, вероятно, рожать будет на родине.

У 45-летней актрисы уже есть четыре дочери. Пятый - мальчик?

Актриса Светлана Иванова растит двух дочек. Вторую она рожала в Израиле.