Мария Порошина вернулась в Москву, рожать будет на родине
5 декабря 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Порошина, которая готовится стать мамой в пятый раз, активно общается с поклонниками в соцсети. Всего лишь неделю назад Мария отдыхала за границей, скорее всего, на Кипре и опубликовала фото виллы с бассейном.
А вчера появилось новое фото. Порошина сфотографировалась с подругами и коллегами по сериалу "Челночницы" Зоряной Марченко, Светланой Ивановой и Еленой Пановой. "Приятные воспоминания о былом! Будущие мамочки" — подписала актриса снимок.
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Порошина как-то рассказывала, что на съемках первого сезона "Челночниц" работали три беременные актрисы — она, Лена Панова и Зоряна Марченко. И тогда Маша подружилась с Леной, особенно было о чем поговорить, когда узнали, что обе беременны.
Мария Порошина вернулась в Москву, вероятно, рожать будет на родине.
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