Актриса и телеведущая, автор книг по кулинарии Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с мужем - режиссером Андреем Кончаловским. Поклонники этой пары с удовольствием рассматривают фотографию супругов и радуются, что они счастливы вместе.

Высоцкая и 81-летний Кончаловский не скрывают чувств на прогулке по Парижу

Почему-то СМИ решили, что в отношениях Высоцкой и Кончаловского случился кризис. Судя по фото, на кризис даже намека нет.

Опровергая все толки и сплетни, на своей странице в соцсети Instagram Юлия поделилась снимком, сделанным в Мюнхене, где сейчас находятся супруги, - сообщает teleprogramma.pro.

Подписчики актрисы признаются, что им очень приятно разглядывать такой романтический снимок. Многие заметили, что с годами Высоцкая и Кончаловский, живущие в браке 20 лет, все больше становятся похожими друг на друга.