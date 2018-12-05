Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с мужем
5 декабря 2018, 05:38 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса и телеведущая, автор книг по кулинарии Юлия Высоцкая опубликовала нежное фото с мужем - режиссером Андреем Кончаловским. Поклонники этой пары с удовольствием рассматривают фотографию супругов и радуются, что они счастливы вместе.
Почему-то СМИ решили, что в отношениях Высоцкой и Кончаловского случился кризис. Судя по фото, на кризис даже намека нет.
Опровергая все толки и сплетни, на своей странице в соцсети Instagram Юлия поделилась снимком, сделанным в Мюнхене, где сейчас находятся супруги, - сообщает teleprogramma.pro.
Подписчики актрисы признаются, что им очень приятно разглядывать такой романтический снимок. Многие заметили, что с годами Высоцкая и Кончаловский, живущие в браке 20 лет, все больше становятся похожими друг на друга.
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