СМИ сообщают, что Кержаков увез младшего сына из Санкт-Петербурга

В СМИ сегодня появилась информация о том, что футболист Александр Кержаков увез из Санкт-Петербурга своего младшего сына Артемия. Согласно последним данным, это произошло в минувшие выходные.

В течение нескольких месяцев журналисты наблюдают за бракоразводным процессом спортсмена и Миланы Тюльпановой. Мужчина и женщина пытаются установить, с кем будет жить маленький мальчик. Согласно постановлению суда, во время процесса Артемий должен находиться с матерью, однако Александр, как отмечает "СтарХит", не позволяет Милане видеться с ребенком чаще 15-20 минут в день, причем исключительно в присутствии нянь и психолога.

Источники в окружении Тюльпановой уточнили, что футболист не желает, чтобы мальчик привыкал к маме. Теперь же появилась информация о том, что Александр увез ребенка из Северной столицы. Адвокат Кержакова впоследствии отметила, что мужчину с сыном пригласили в гости на четыре дня – он и не думал забирать Артемия насовсем.