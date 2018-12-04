Актриса из популярного сериала: я часто плачу из-за отсутствия работы

Актриса из популярного российского сериала "Воронины" призналась, что часто плачет из-за отсутствия работы. Артистка отметила, что роль помогла ей прославиться, однако полностью надежд не оправдала.

Екатерина Волкова, сыгравшая роль Веры, отметила, что ей крайне редко предлагают хорошие роли. После выхода ситкомы на экраны актерам обещали, что они станут такими же популярными, как участники сериала "Друзья", и начнут играть в полнометражных картинах, но этого не произошло.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Волковой, на ней самой и на ее коллегах стоит "клеймо "Ворониных". Иногда, как признается артистка, негативные эмоции накапливаются – тогда она плачет в ванной. Знаменитость, однако, старается не унывать: после завершения сериала она планирует играть в театре, а полнометражное кино, вероятно, тоже появится в ее жизни, но чуть позже.