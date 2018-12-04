Лариса Гузеева попросила подписчиков перестать выражать ей соболезнования

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала на своей страничке в соцсети личный пост. Знаменитость попросила поклонников перестать постоянно выражать ей соболезнования.

Гузеева, которая чуть больше месяца назад потеряла мать Альбину Андреевну, призвала подписчиков не жалеть ее. Артистка подчеркнула, что не хочет, чтобы под каждым постом в социальной сети появлялись комментарии огромного количества людей со словами утешения.

Телеведущая считает, что горе – это личное, вследствие чего неприлично делиться своими переживаниями в интернете. "Спасибо. Хватит", – заключила Лариса Гузеева.